Гърция подкрепя Молдова за ЕС, но не забравя и Западните Балкани

15 декември 2025, 14:45 часа 181 прочитания 0 коментара
Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви в понеделник, че Гърция подкрепя кандидатурата на Молдова за присъединяване към Европейския съюз, наричайки напредъка ѝ към стандартите на ЕС „безспорен“, въпреки външния натиск, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той обаче не забрави и Западните Балкани и Украйна. „На Европейския съвет ще повторя, че присъединяването на държавите от Западните Балкани, както и на Молдова и Украйна, представлява стратегически приоритет за нас“, каза той, добавяйки, че разширяването на ЕС трябва да се основава на представянето на всяка страна кандидатка. 

Срещата Мицотакис - Санду

Мицотакис се срещна с молдовския президент Мая Санду в Атина. Гръцкият премиер похвали неотдавнашните парламентарни избори в Молдова и ги определи като знак за „стабилност и демократична зрялост“. Мицотакис смята, че молдовският народ е показал, че „не е нито сплашен, нито манипулиран“.

Прозападната управляваща партия на Молдова спечели убедително във вот, помрачен от твърдения за руска намеса и широко възприеман като ясен избор между това да остане обвързана с Европа или да се насочи към Москва.

„Напредъкът на Молдова е безспорен. Сега е ред европейските институции да признаят този напредък“, каза Мицотакис.

Икономическо сътрудничество

Мицотакис заяви, че Гърция е готова да подкрепи Молдова, като сподели експертен опит относно приемането на законодателството на ЕС, и подчерта възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество, включително в енергийния сектор, тъй като Европа се стреми да намали зависимостта си от руски газ. ОЩЕ: Заради поредната руска въздушна атака в Украйна: Молдова поиска спешна помощ с тока

Деница Китанова
