Опозицията в Албания готви протести

Лидерът на опозиционната Демократическа партия и бивш президент на страната Сали Бериша обяви национални протести срещу настоящото правителство на Еди Рама и с цел сформиране на служебно правителство, предаде македонската медия "Инфомакс". Той заяви, че протестите са единственият начин опозицията да се противопостави на социалистическото мнозинство. Първият национален протест ще се проведе на 22 декември.

Бериша подчерта, че гражданите трябва силно да изразят недоволството си. Той добави, че протестите ще продължат, докато не се създадат условия за техническо правителство и свободни избори. В обръщението си Бериша отново обвини премиера Еди Рама в корупция и обезлюдяване, описвайки социалистическото управление като „наркорежим“.

Скорошните обвинения срещу Рама

Припомняме, че наскоро консервативна организация в САЩ обвини Еди Рама и Сорос, че са източили милиони от Американската агенция за международно развитие (USAID).

Става въпрос за Фондация „Херитидж“, която представи дълъг доклад, в който се твърди, че албанският премиер Еди Рама и финансистът Джордж Сорос са използвали 270 млн. долара от Американската агенция за международно развитие (USAID), за да вкарат в затвора албанския бивш президент Сали Бериша и членове на опозицията. Припомняме, че USAID вече беше закрита от администрацията на Доналд Тръмп. ОЩЕ: Консервативна фондация в САЩ обвини Еди Рама и Сорос, че източили милиони от USAID