Наша съседка стяга военната служба: Вече младежите няма да могат да се укриват

Ръководството на Министерството на отбраната е „отворено за промени и корекции“ в законопроекта си, озаглавен „Карта на прехода на въоръжените сили към новата ера“, според източници от министерството, цитирани от гръцкото издание Kathimerini. Законопроектът, който включва основни разпоредби, засягащи кариерата на подофицерите и военната служба за гърците, живеещи в чужбина, не е внесен в парламента по план, което забави целта на правителството да го приеме до 8 януари.

Засега мярката изглежда е блокирана в кабинета на заместник-министъра на премиера Йоргос Милонакис и Генералния секретариат на правителството, които не са я препратили на парламента до края на петък.

Гърция запазва задължителната военна служба за мъже над 18 години за период от девет до дванадесет месеца. През март правителството даде възможност на жените да изпълняват военна служба на доброволни начала. ОЩЕ: Заради руската заплаха: Ето къде се връща задължителната казарма в Европа

Младите гърци вече няма да могат да се укриват от служба

Служители на министерството казват, че са възможни промени, стига да се запази реформаторският характер на законопроекта.

Преди да стигне до парламента, член 221 относно ограниченията за пътуване на лица, укриващи се от военна служба, беше изменен, за да позволи на студенти в чужбина да пребивават в Гърция до 15 дни вместо четири.

Философията на законопроекта, според представители на администрацията, е да защити „правото на всички, които желаят да учат в чужбина“, като същевременно предотврати укриването на военна служба.

Що се отнася до подофицерите, служителите твърдят, че законопроектът е необходим, за да се коригира структурата на „обърната пирамида“ и постепенно да се възстанови балансът.

Съотношението между офицери и подофицери

Настоящото съотношение между офицери и подофицери е 1 към 0,8, което според тях вреди на оперативните способности. Дългосрочните промени ще се случат до 2045 г., когато повишенията над ниво подофицер за подофицери ще бъдат постепенно премахнати. ОЩЕ: "Не на задължителната военна служба": Студенти в Германия протестират