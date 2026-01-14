Любопитно:

"Показаха неуважение към Сърбия": Бърнабич за неканените гости от ЕП

14 януари 2026, 17:36 часа 264 прочитания 0 коментара
"Показаха неуважение към Сърбия": Бърнабич за неканените гости от ЕП

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич заяви, че представителите на Европейския парламент, като не са я информирали за пристигането си навреме и без да се консултират с нея на датата, са проявили елементарно неуважение към сръбския парламент, сръбските институции, народа и държавата, предаде македонската телевизия 24. На днешното заседание на сръбския парламент, Бърнабич, в отговор на критиките от опозицията за това, че не желае да се срещне с евродепутати, обясни, че представители на ЕП са я информирали на 19 декември, че идват без покана на 23 януари.

„Основно уважение би било, ако вече идват неканени, поне да се консултират за датата, но някой да ти каже - ей, идвам след месец, запиши се там, не ме интересува какво правиш, не ме интересува дали имаш задължения, но ти, защото аз съм над теб, ще бъдеш там и ще ме чакаш да говоря, така че това е изключително неуважение“, каза Бърнабич по време на дискусията за набора от законови решения в областта на правосъдието.

Бърнабич нападна опозицията в Сърбия

Тя подчерта, че Сърбия се ръководи от сериозни и отговорни хора, които имат предварително договорени задължения и се борят за страната си, и че опозицията е използвала това, за да се оплаче на евродепутатите и да им каже, че със сигурност ще ги приеме, защото няма задължения. Този ход на опозицията, каза Бърнабич, само доказва как би изглеждала страната, ако те я водеха. „Те щяха да седнат и да чакат някой от Европейския парламент да им каже какво да правят, с кого да се срещнат, къде да се явят и това щеше да е всичко. Това щеше да е тяхното правителство, това щеше да е тяхното събрание, това щеше да е техният президент“, подчерта Бърнабич в типичен пропаганден стил. ОЩЕ: "Не съм ги канил и не искам да ги виждам": Вучич се крие от европейски гости

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Европейски парламент Сърбия Ана Бърнабич
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес