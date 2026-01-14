"Показаха неуважение към Сърбия": Бърнабич за неканените гости от ЕП

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич заяви, че представителите на Европейския парламент, като не са я информирали за пристигането си навреме и без да се консултират с нея на датата, са проявили елементарно неуважение към сръбския парламент, сръбските институции, народа и държавата, предаде македонската телевизия 24. На днешното заседание на сръбския парламент, Бърнабич, в отговор на критиките от опозицията за това, че не желае да се срещне с евродепутати, обясни, че представители на ЕП са я информирали на 19 декември, че идват без покана на 23 януари.

„Основно уважение би било, ако вече идват неканени, поне да се консултират за датата, но някой да ти каже - ей, идвам след месец, запиши се там, не ме интересува какво правиш, не ме интересува дали имаш задължения, но ти, защото аз съм над теб, ще бъдеш там и ще ме чакаш да говоря, така че това е изключително неуважение“, каза Бърнабич по време на дискусията за набора от законови решения в областта на правосъдието.

Бърнабич нападна опозицията в Сърбия

Тя подчерта, че Сърбия се ръководи от сериозни и отговорни хора, които имат предварително договорени задължения и се борят за страната си, и че опозицията е използвала това, за да се оплаче на евродепутатите и да им каже, че със сигурност ще ги приеме, защото няма задължения. Този ход на опозицията, каза Бърнабич, само доказва как би изглеждала страната, ако те я водеха. „Те щяха да седнат и да чакат някой от Европейския парламент да им каже какво да правят, с кого да се срещнат, къде да се явят и това щеше да е всичко. Това щеше да е тяхното правителство, това щеше да е тяхното събрание, това щеше да е техният президент“, подчерта Бърнабич в типичен пропаганден стил. ОЩЕ: "Не съм ги канил и не искам да ги виждам": Вучич се крие от европейски гости