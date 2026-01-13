Лайфстайл:

"Не съм ги канил и не искам да ги виждам": Вучич се крие от европейски гости

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че делегацията на Европейския парламент (ЕП) посещава Белград без покана, отговаряйки на някои обвинения, че той и председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич бягат от среща с делегацията на ЕП в Белград. През този период Вучич е в Давос, което по думите е планирано преди пет месеца, предаде Радио и телевизия на Сърбия.

„Мразещите Сърбия седнаха и се съгласиха - ние ще дойдем в Белград на 20-ти. Не ни попитаха, не ни информираха. Не мога да дойда у вас на празненство или на новогодишно тържество, ако поне не ме поканите у дома си. Ние не ги поканихме“, подчерта президентът Вучич, след като присъства на тържественото откриване на Седмицата на устойчивостта 2026. ОЩЕ: Евродепутат: Вучич живее в друг свят, възможно е прекъсване на преговорите за ЕС

Даже не иска да ги вижда 

Вучич заяви, че не иска да се среща с докладчика на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула, с евродепутата Владимир Пребилич и с онези, които, както каза, желаят вреда на Сърбия.

„Третото и важно нещо, за да не кажат, че избягвам. Не избягвам нищо. Няма да се срещам нито с Пицула, нито с Пребилич, нито с всички тях, не мисля, че си губя времето. Имам много повече време да се срещам с важни хора и да решавам съдбата на Сърбия с тези, които желаят доброто на Сърбия, а не с тези, които ѝ желаят лошото. Така че, не искам да ги виждам. Считайте, че съм в Сърбия, но не искам да говоря с тях“, добави президентът Вучич.

Вучич не е доволен от нищо

Вучич заяви, че тези, които днес, поради заплахите на Тръмп за анексиране на Гренландия, призовават за зачитане на международното публично право и Устава на Организацията на обединените нации, не са се интересували кога Сърбия е била бомбардирана през 1999 г. и кога са признали независимостта на Косово.

„Не съм доволен от нищо от това, нямам нищо против никого“, каза Вучич пред репортери в Абу Даби, когато беше помолен да коментира факта, че законопроект за анексирането на Гренландия е стигнал до Конгреса на САЩ. ОЩЕ: Сърбия отново получава петрол от държава, с която беше във война

Кутията на Пандора и насочването към "лудост"

Той заяви, че се насочваме „към лудост“, в която всеки ден виждаме кой се въоръжава, кой кого ще атакува, кой ще атакува една държава за петрол, кой ще атакува друга държава за минерали и суровини, кой ще завладее трета държава в името на по-кратък маршрут от Тихия океан до Европа.

Вучич заяви, че "кутията на Пандора" е отворена от всички страни и че никой вече не може да я контролира.

„Всяка сутрин се събуждаш с някакви различни новини, най-важното е да поддържаме пълна стабилност, да се грижим за себе си, да имаме добър темп на растеж, да продължаваме да работим и да вярваме в себе си, в потенциала си, в силата си, да се учим, да си сътрудничим с приятели и да работим още по-усърдно“, подчерта Вучич. ОЩЕ: В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия

Деница Китанова
Деница Китанова
