Полицията в Косово откри оръжеен арсенал в манастира с нападателите?

Порталът пише, че това са боеприпасите, които косовската полиция е открила в манастира, предава БГНЕС.

Междувременно в Twitter профила на манастира в Дечани излезе информация, че няма такова нещо. Това не е манастирът, за който се твърди, че са открити оръжията. Но в публикацията се казва и, че имало интерпретация по снимка на свещеници пред полицейски участък в Прищина - те били там заради документация, понеже помагали на ОССЕ. В публикацията се заклеймява насилието, при това от името на Сръбската православна църква.

There is a surge of misinformation and fake news spreading about the tragic events in #Kosovo yesterday. International representatives confirmed that the Kosovo Police after a search yesterday afternoon only discovered weapons inside the abandoned vehicles of the armed attackers… pic.twitter.com/WRTPnw5xzz