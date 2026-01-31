След второ преброяване: Партията на Курти печели изборите в Косово

Основната партия в Косово - лявото националистическо Движение "Самоопределение" на досегашния премиер Албин Курти, печели парламентарните избори на 28 декември 2025 г., потвърди днес Централната избирателна комисия след пълно повторно преброяване на гласовете, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Комисията обяви, че "Самоопределение" получава 51,1 процента от гласовете след окончателното удостоверяване на резултата.

Пълно повторно преброяване и започване на наказателно разследване бяха разпоредени след откриването на нередности в отчитането на резултатите, които са засегнали около 70 000 гласа, напомня агенцията.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.

