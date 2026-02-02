Додик: Република Сръбска ще бъде призната за независима от 15 държави

Бившият лидер на автономната област на Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик отново говори за сепаратизъм, като този път каза, че Републиката ще бъде призната от 15 държави след като обяви независимост, предаде Радио и Телевизия на Република Сръбска. Той подчерта, че иска да освободи Република Сръбска от натиск, добавяйки, че не е човек, който се предава и че се стреми да се бори за целите си.

Додик заяви, че не е съгласен с босненската доминация в Босна и Херцеговина и с подчинението, на което, както каза, е съгласна опозицията в Република Сръбска. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

"Знаем какви са усилията на мюсюлманите в Босна и Херцеговина. Знаем, че те са направили всичко, за да разбият Дейтънската Босна и Херцеговина и да я доближат максимално до унитарна държава", каза той.

Думите на Додик звучат в синхрон с намеренията на Русия за дестабилизация на Балканите и разваляне на Дейтънското споразумение от 1995 г., което слага край на войната в Босна и Херцеговина.

Сътрудничество с Унгария

Говорейки за посещението си в Унгария и срещата си с премиера на страната Виктор Орбан, Додик заяви, че Унгария има най-голямо разбиране за Балканите и че с право може да се занимава с този регион, за разлика от скандинавските страни, които все още се опитват да го направят, но нямат основание. ОЩЕ: Подкрепа от Унгария: Додик отново плаши с отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина