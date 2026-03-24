Преводачи и циркаджии: Мицкоски и македонският министър на образованието с драма с албанците (ВИДЕО)

Драма между властта в Скопие в лицето на образователния министър Весна Яневска и премиерът Християн Мицкоски и албанците в Тетово. Всичко започна с провокативен журналистически въпрос към образователната министърка на югозападната ни съседка, която беше на посещение в Тетово, град с преобладаващо албанско население, става ясно от македонската медия "Плюс Инфо".

Журналистът Неврий Адемитой попита министъра на образованието Весна Яневска дали е довела преводач от македонски на албански, когато е пристигнала в Тетово.

"Наемате ли преводач , госпожо министър?", попита журналистът. На това министър Яневска отговори, че не е довела преводач. "Не ми е нужен преводач и не знам кой има нужда от преводач в Македония за македонски език", каза Яневска.

Мицкоски заговори за циркаджии

Помолен за коментар на вчерашното посещение в Тетово, където министърът на образованието и науката Весна Яневска беше попитана от журналист дали има преводач със себе си и че преди това, когато е отишла в Тетово, ѝ е било казано, че трябва да има преводач със себе си, премиерът Християн Мицкоски посочи, че някои хора не заслужават коментар.

"Понякога фактът, че няма коментар, не означава, че някой е забравил да коментира нещо, а просто, че някои хора не заслужават да бъдат коментирани. Ако някой е решил да направи от себе си шоу и цирков артист, нека го направи, всички могат да го видят и чуят. По-добре е да мълчи, отколкото да влезе в това шоу", каза Мицкоски.