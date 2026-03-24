Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Преводачи и циркаджии: Мицкоски и македонският министър на образованието с драма с албанците (ВИДЕО)

24 март 2026, 15:25 часа 453 прочитания 0 коментара
Преводачи и циркаджии: Мицкоски и македонският министър на образованието с драма с албанците (ВИДЕО)

Драма между властта в Скопие в лицето на образователния министър Весна Яневска и премиерът Християн Мицкоски и албанците в Тетово. Всичко започна с провокативен журналистически въпрос към образователната министърка на югозападната ни съседка, която беше на посещение в Тетово, град с преобладаващо албанско население, става ясно от македонската медия "Плюс Инфо".

Журналистът Неврий Адемитой попита министъра на образованието Весна Яневска дали е довела преводач от македонски на албански, когато е пристигнала в Тетово.

"Наемате ли преводач , госпожо министър?", попита журналистът. На това министър Яневска отговори, че не е довела преводач. "Не ми е нужен преводач и не знам кой има нужда от преводач в Македония за македонски език", каза Яневска.

Видео - може да видите ТУК.

Мицкоски заговори за циркаджии

Помолен за коментар на вчерашното посещение в Тетово, където министърът на образованието и науката Весна Яневска беше попитана от журналист дали има преводач със себе си и че преди това, когато е отишла в Тетово, ѝ е било казано, че трябва да има преводач със себе си, премиерът Християн Мицкоски посочи, че някои хора не заслужават коментар.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Понякога фактът, че няма коментар, не означава, че някой е забравил да коментира нещо, а просто, че някои хора не заслужават да бъдат коментирани. Ако някой е решил да направи от себе си шоу и цирков артист, нека го направи, всички могат да го видят и чуят. По-добре е да мълчи, отколкото да влезе в това шоу", каза Мицкоски.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
албанци македонски език Република Северна Македония Християн Мицкоски Тетово
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес