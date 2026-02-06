Президентът на Косово: Тръмп заслужава Нобелова награда и аз ще го номинирам

Президентът на Косово Вьоса Османи Садриу заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заслужава следващата Нобелова награда за мир и че тя ще го номинира за тази награда. Думите й дойдоха в отговор на въпрос на списание Newsweek, предаде хърватското издание "Индекс". Номинации за годишната Нобелова награда за мир могат да бъдат подавани само от определени лица, а крайният срок за номинации изтича в края на януари. Държавните глави са сред тези, които имат право да номинират кандидати, докато носителят на наградата се обявява през октомври.

Най-проамериканският народ в света

В реч на Световната правителствена среща в Дубай, Османи определи населението на Косово като най-проамериканския народ в света и подчерта, че те са „много, много благодарни на всяка администрация на Съединените американски щати“.

Миротворецът Тръмп

Тръмп отдавна публично се стреми към Нобеловата награда за мир, представяйки се като най-висшия миротворец. Републиканският политик твърди, че е посредничил за споразумения, които са сложили край на конфликти по света, въпреки че критиците поставят под въпрос колко войни всъщност е спрял.

Въпреки това, Тръмп остава преследван от противоречия, включително въпроси относно законността на мащабните американски удари по предполагаеми кораби за превоз на наркотици близо до Венецуела, които предшестваха операция на американските специални сили, която отведе венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от строго охраняван комплекс в Каракас миналия месец. ОЩЕ: Тръмп: Предотвратих ядрена война между Русия и Украйна