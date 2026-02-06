Втори задържан за бомбата срещу сръбския певец Здравко Чолич

Белградската полиция арестува втори човек, свързан с бомбения атентат срещу семейния дом на певеца Здравко Чолич, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на N1 Сърбия. Арестът е извършен снощи вечер по нареждане на Висшата прокуратура в Белград. Задърржан е 23-годишният с инициали М.А., който е заподозрян в подпомагане на първия заподозрян с инициали С.М., който беше арестуван в сряда за това престъпление.

Министерството на вътрешните има съмнение, че С. М. и друго издирвано лице са отишли пред семейния дом на Чолич в белградския квартал Дедине на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, където са активирали и хвърлили ръчна граната в двора.

Няма пострадали

За щастие при нападението няма пострадали. Регистрирани са само материални щети.

Това е така, защото певецът Здравко Чолич не си е бил вкъщи по време на инцидента.

През това време той е бил в столицата на Хърватия - Загреб, където е работил по нов албум.

В първото си изявление пред медиите след инцидента Чолич потвърди пред TV Una, че семейството му е в безопасност. „Всичко е наред в Белград, слава Богу, че всички са добре“, бяха първите думи на сръбски япевец след въпросния атентат. ОЩЕ: Арести за хвърляне на бомба срещу дома на популярния сръбски певец Здравко Чолич