Бърнабич иска хърватските пенсионери да завиждат на сръбските

Председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич изглежда иска пенсионерите в Хърватия да завиждат на пенсионерите в Сърбия, посочвайки, че сръбските живеят по-добре от хърватските. Статистиката обаче показва, че е обратното, но и за съжаление, че най-зле са българските пенсионери, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". „Сърбия е много по-добра от Хърватия, Норвегия, Германия по отношение на размера на средната пенсия...", твърди Бърнабич.

Според нея средната пенсия в Република Хърватия не може да покрие разходите за живот на пенсионерите. "Откакто Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия са на власт обаче, пенсионерите в Сърбия живеят все по-добре, пенсиите се увеличават както номинално, така и реално“, каза Бърнабич по време на участие в телевизия Pink.

Статистиката показва, че най-зле са българските пенсионери

Последните налични данни на Евростат опровергават твърденията на Бърнабич и показват, че средната брутна годишна пенсия в ЕС през 2023 г. е била 17 321 евро, или 1443 евро на месец.

Според тези данни размерът на годишните пенсии варира значително между държавите членки.

Най-ниската средна годишна пенсия е регистрирана в България - 4479 евро, докато най-високата е в Люксембург - 34 413 евро.

Според данни на Евростат, средната пенсия в Хърватия през 2023 г. е била 464 евро на получател, докато според по-скорошни данни от други източници тя сега е 553 евро.

В Сърбия, според същото проучване, средната месечна пенсия през 2023 г. е била 353 евро. Пенсиите в Сърбия са се увеличили с 12,2 процента през декември миналата година, а властите обявяват, че тази година те би трябвало да достигнат най-високото си ниво в историята. След увеличение от 12,2 процента, средната пенсия в Сърбия се е повишила до 437 евро, а според правителствени съобщения се очаква тази година да достигне 488 евро, съобщава Nova.rs.