Шпионски скандал в Гърция: Китай е вербувал гръцки офицер, за да знае какво прави НАТО

Арестуваният вчера висш офицер от Военновъздушните сили на Гърция за шпионаж е заподозрян, че е предавал строго класифицарана информация на Китай, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Снощи беше известно само, че е сътрудничил на суперсила, противник на САЩ. Правителствени източници определиха случая като един от най-сериозните шпионски инциденти, разкрити в Гърция, заявявайки, че офицерът умишлено е издал класифицирана информация на чужда сила, използвайки специализирани технологични средства.

След ареста заподозреният е признал и е предоставил подробности за дейността си по време на разпит от служители на разузнаването и военните. Твърди се, че е бил вербуван от китайски служител, вероятно на конференция в чужбина, и е признал, че е изпращал информация срещу заплащане.

Смята се, че предполагаемият посредник е извън Гърция, вероятно в Китай, и е известен на западните разузнавателни служби. На въпроса дали служителят е действал сам, той заяви, че случаят „се разследва“, докато според някои източници той се е опитал да вербува други.

Служителят беше изправен пред съда на Военновъздушните сили късно в четвъртък.

Информацията за Китай

Китайското разузнаване е търсило оперативни планове и класифицирани комуникационни честоти на гръцките и натовските сили, информация, която би могла да позволи прецизно наблюдение на движенията на съюзниците във въздуха, на сушата, в морето и под повърхността. 

Софтуерът

Длъжностни лица заявиха, че служителят е използвал класифициран софтуер, за да прехвърля чувствителни материали до крайни получатели, идентифицирани като китайските разузнавателни служби.

Властите са открили у него специално устройство, оборудвано със софтуер, за който се твърди, че е предоставен от китайските власти, което му е позволявало да фотографира класифицирани документи и да ги предава в чужбина.

Къде е работил?

Съобщава се, че заподозреният е командир на крило, служещ като ръководител на тренировъчна ескадрила, специализирана в телекомуникации и електронни системи.

Той е арестуван в Атика и е служил във военновъздушно поделение в Кавури. Длъжностни лица заявиха, че е заемал висша щабна длъжност с достъп до класифицирана информация от гръцките военновъздушни сили, други видове въоръжени сили и съюзнически държави.

Деница Китанова
