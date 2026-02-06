Пороят в Гърция взе жертва (ВИДЕО)

Части от Гърция са силно засегнати от циклон. Властите препоръчват днес да не се пътува в наводнените области, предават гръцките медии, цитирани от БНР.

В Северна Гърция пороят взе една жертва. Водата отнесе автомобил до Комотини. Пожарната не успя да спаси шофьора.

На островите Самотраки и Тасос е наводнена голяма част от пътната мрежа след проливни дъждове.

Още: Циклон наводни Хърватия (ВИДЕО)

Има и наводнени приземни етажи, магазини и дори хотели. Собственици на хотели сами отказват резервации за уикенда на тези два острова.

Не предприемайте рисково пътуване в засегнатите райони в северната част на страната, апелират властите.

Райони в Пелопонес са без ток. Втори ден е спряно движението от Каламата.

Още: Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)

Днес валежите продължават почти в цялата страна, но с по-слаба интензивност. От Гражданска защита предупреждават, че според прогнозите до края на деня се очакват градушки в северната част на страната, както и на острови в Егейско море.

Възстановено е движението на всички фериботи, поради намаляване интензивността на вятъра.Въпреки това се препоръчва яхти и рибарски лодки да не излизат в открито море.

От утре спира действието на циклона.

Още: Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)