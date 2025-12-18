Подпалиха Еди Рама на плакат в албанския парламент (ВИДЕО)

Голямо напрежение се случи днес по време на пленарната сесия в албанския парламент в Тирана, депутатите се сбиха помежду си, хвърляха димни бомби и се сблъскаха с членовете на гвардията на Република Албания, по които хвърляха бутилки.Депутати от опозицията изгориха и плакат на премиера Еди Рама, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Инцидентът се случи, когато членове на Демократическата партия (ДП) блокираха министрите, като по този начин попречиха на нормалната работа на парламента.

Защо се стигна до напрежение?

По време на напрежението депутати от ДП поискаха от вицепремиера и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балук парламентарната група да се "предаде" на закона.

Специалният първоинстанционен съд за корупция и организирана престъпност реши на 19 ноември да отстрани Балука от поста му, а Конституционният съд временно спря решенията в очакване на по-нататъшно разглеждане на случая.

Опозицията се противопостави и на парламентарния избор на Ендрит Шабани за народен защитник, който беше избран на 12 декември. Днес Шабани положи клетва пред народните представители и официално встъпи в длъжност въпреки напрежението в залата.

