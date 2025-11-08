Войната в Украйна:

Румъния откри най-голямата православна църква в света (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 19:13 часа 484 прочитания 0 коментара
Стотици хиляди румънци от страната и чужбина посещават новата национална катедрала в Букурещ, която се превърна в най-голямата православна църква в света. Тя най-накрая беше открита преди две седмици след 15 години строителство. Църквата е висока 127 метра и може да побере 5000 души вътре, както и десетки хиляди хора в околността, пише македонското издание "Сакам да кажам".

Новата църква сега е седалище на Румънската православна църква, която досега се е намирала в по-малка патриаршеска църква, построена в средата на 17 век в днешния център на Букурещ.

Свещеник Адриан Агачи, говорител на Румънската патриаршия, казва, че 40 000 вярващи посещават църквата всеки ден.

Румъния е планирана църквата преди повече от век

Планове за национална катедрала са съществували преди повече от век, след като Румъния е получила независимост, но те са били многократно отлагани, както заради двете световни войни, така и заради светското комунистическо ръководство и проблематичния преход преди присъединяването към Европейския съюз.

Колко струва катедралата

Разположена зад сградата на парламента, построена по време на комунизма чрез разрушаване или преместване на домове и църкви, катедралата досега е струвала около 270 милиона евро, предимно от публични средства, което е обект на критики. ОЩЕ: Саграда Фамилия вече е най-високата църква в света (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
