Саграда Фамилия вече е най-високата църква в света (ВИДЕО)

Катедралата „Саграда Фамилия“ в Барселона стана най-високата църква в света в четвъртък, след като горната част от централната ѝ кула беше завършена. Шедьовърът на архитекта Антонио Гауди сега се издига на 162,91 метра над града, се казва в изявление на църквата, цитирано от АП. Това с малко превъзхожда височината на църквата в германския град Улм, която се извисява на 161,53 метра. Улмската катедрала, готическа лутеранска църква, построена между 1543 и 1890 г., носеше титлата на най-висока църква в света до този момент.

Саграда Фамилия ще расте още

Въпреки че „Саграда Фамилия“ не претендира за титлата за най-висока църква, цифрите са налице за сравнение: сега катедралата е около метър по-висока от църквата в Южна Германия. А „Саграда Фамилия“ ще расте още. Централната кула „Иисус Христос“, която се издига от върха на църквата, ще достигне 172 метра, когато бъде завършена през следващите месеци.

Повече за впечатляващата Саграда Фамилия

Първият камък на „Саграда Фамилия“ е положен през 1882 г., но Гауди никога не е очаквал да види лично края на строителните дейности. Той решава монументалната структура да има 18 огромни вретеновидни кули, всяка символизираща различна библейска фигура – 12-те апостоли, четиримата евангелисти, Дева Мария и Исус. Само една от многото кули на църквата е завършена, докато архитектът е жив.

Вече забавеното строителство е прекъснато в края на 30-те години на миналия век от Гражданската война в Испания, когато повечето от дизайните и моделите на Гауди, чиято гробница се намира под катедралата, са унищожени. Настоящите планове се основават на оцелели и реконструирани материали, както и на преосмислени адаптации на оригинала.

През 1984 г. сградата е обявена за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Осветена е от папа Бенедикт XVI за религиозно поклонение през 2010 г.

Работата по базиликата се ускори през последните десетилетия, тъй като тя се превърна в основна международна туристическа атракция, като хора по целия свят са очаровани от уникалната естетика на Гауди, съчетаваща католически символизъм и органични форми. Парите от входните такси се използват за финансиране на текущото строителство.

Миналата година 4,9 милиона души са платили, за да посетят църквата, като 15 процента от тези туристи са от Съединените щати. Работата по сложните фасади на църквата и декорирането на интериора ѝ ще продължи няколко години. Очаква се тя да бъде напълно завършена след около десетилетие, съобщиха църковни служители по-рано тази година.

Следващата година ще се навършат 100 години от смъртта на Гауди. Църквата ще проведе няколко събития, за да отбележи неговото наследство, което включва и други зашеметяващи сгради в Барселона и на други места в Испания.

