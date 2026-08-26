Румъния получи първите си пари по програмата за отбрана SAFE

Румъния получи първото си плащане в размер на 2,5 милиарда евро по линия на инструмента за отбрана на Европейския съюз SAFE (Security Action for Europe), което представлява 15% от общия ѝ разпределен ресурс от 16,7 милиарда евро. Това съобщават местните медии, като се позовават на информация на Европейската комисия. Финансирането ще помогне на страната да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели, посочва цитираният източник.

„Днешното плащане в размер на 2,5 милиарда евро към Румъния по линия на SAFE е важен етап за европейската отбрана и за една по-независима Европа. Това финансиране ще укрепи отбранителните способности и индустриалната база на Румъния, като същевременно ще допринесе за цялостната сигурност на Европа. SAFE е ясно доказателство за силния ни ангажимент към европейската сигурност, както и към устойчивостта и отбраната на нашия Източен фланг“, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от БТА.

Още: Въздушната тревога в Румъния стана ежедневие: Пореден дрон навлезе във въздушното й пространство

SAFE е финансов инструмент на стойност 150 милиарда евро, който предоставя заеми на държавите членки. Той финансира предимно съвместното придобиване на произведени в ЕС боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи. Тази инициатива е част от плана на Европейската комисия „ReArm Europe/Readiness 2030“, чиято цел е да се отключат инвестиции в отбраната на стойност над 800 милиарда евро в целия Европейски съюз.

За да е готов срещу Русия, ЕС трябва да може да мобилизира 100 000 войници: България участва в проучването