Вучич от винарната: Няма да избягам, ако загубя изборите - роден съм в Сърбия и ще умра там

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли днес твърденията на президента на Демократическата партия (ДС) Сърджан Миливоевич, че ще напусне Сърбия, ако загуби изборите, предаде хърватската медия "Индекс". По време на посещение във винарната „Цветкович“ в Станево близо до Александровац, Вучич заяви, че няма причина да бяга от страната и се похвали с резултатите от управлението си, съобщиха сръбските медии.

„Казаха, че ще избягам, че ще се крия. Защо да бягам, защото аз построих Сърбия, заедно с други хора, по начин, по който никой в ​​историята ѝ никога не я е построил, че ние построихме Сърбия по начин, по който никой никога не я е построил, че аз също построих Белград по начин, по който никой никога не го е построил“, каза Вучич.

Той оцени, че опозицията знае предварително какъв ще бъде резултатът от изборите и затова, както твърди, се „закача“.

"Всеки затвор в Сърбия е по-красив за мен от слънцето където и да е другаде по света. Нямам нищо никъде, нито къща, нито вила, нищо, нито пари, нито отворени сметки. Интересува ме само моята Сърбия, роден съм в нея, ще умра в нея, борейки се за нея“, каза Вучич.

"Не ни е нужен конфликт с НАТО"

По време на посещението си в района на Расин, Вучич се спря и на положението на сърбите в Косово. Той заяви, че Сърбия ще използва всички дипломатически и мирни средства, за да защити сръбското население. „Виждаме, че се борим с всички дипломатически и мирни средства, за да запазим населението си. В този момент не ни е нужен конфликт с НАТО, но няма да позволим погрома и прогонването на нашето население“, каза Вучич. ОЩЕ: Вучич обяви милиарди за регионите на Сърбия: "Черни пътища“ остават за българското малцинство в Босилеград