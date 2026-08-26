В Министерството на здравеопазването няма чистка, увери Ивкова

Чистка в Министерството на здравеопазването няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг пред здравното министерство във връзка с подаденото заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор от доц. Ангел Кунчев.

По думите на Ивкова оставката на доц. Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа. Тя посочи, че държавният здравен контрол включва и контрола върху вътреболничните инфекции. Ивкова отбеляза, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е отправяла през годините критики към нивото на вътреболничните инфекции в България.

По-рано днес главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев написа в публикация във Фейсбук, че редица планирани действия ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите на здравните инспекции. Това са част от мотивите за подаденото от него заявление за напускане. Още: "Не мога да гледам разпада на системата": Ангел Кунчев проговори след оставката

Здравният министър подчерта, че доц. Кунчев също е посочвал този проблем, както и наличието на над 230 свободни щатни бройки в регионалните здравни инспекции. „Една административна реформа не означава просто механично да се съкращават свободни щатни бройки“, каза Ивкова. По думите ѝ подходът на Министерството на здравеопазването е насочен към оптимизация на общата администрация и поставяне на фокус върху специализираната администрация и експертизата.

Тя изрази уважението си към професионалния опит и път на доц. Кунчев и към приноса му за българската здравна система. Ивкова каза, че в понеделник, когато той се е върнал на работа след болничен, тя е провела разговор с доц. Кунчев.

Ивкова уточни, че няма да бъдат закривани регионалните здравни инспекции, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Общата администрация - счетоводители, юристи и финансисти, няма да бъде в такъв обем, какъвто сега. Министър Ивкова каза, че тепърва предстои обществено обсъждане на промени в Закона за здравето във връзка с административната реформа, така че всички мнения ще бъдат взети предвид.

На въпрос каква ще бъде следващата стъпка за решаването на проблема с вътреболничните инфекции, констатиран и от ОИСР, министър Ивкова каза, че скоро ще стане ясно, защото ще бъдат променяни и медицински стандарти. Още: Заради спорна реформа: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

Попитана кой ще е новият главен държавен здравен инспектор, министърът отговори, че още е твърде рано да даде отговор на този въпрос. Със сигурност имаме достатъчно професионалисти в тази област, увери министърът. Ивкова очаква от този, който ще заеме поста главен държавен здравен инспектор професионална ангажираност и работа в полза на обществения интерес.

Относно информация за оставки и на други директори на дирекции във връзка с предложената административна реформа Ивкова каза, че подадени оставки във връзка с тази структурна реформа няма. Получих заявления за напускане, но те са в друг контекст и са във връзка със застраховката "Гражданска отговорност" и "Автокаско" на линейките, на автомобилите на регионалните здравни инспекции и на автомобилите на районните центрове за трансфузионна хематология, поясни министърът.

В отговор на въпрос запозната ли е с критерии за оценка на нивото на вътреболничните инфекции, които Кунчев казва, че е предложил и според него са отпаднали, Ивкова каза, че не знае кога е представил тези критерии, тъй като за времето, в което тя е здравен министър, такива критерии не са ѝ били докладвани. Тя обаче каза, че ще ги изиска от дирекция за обществено здраве. Още: Почти 60% от "ваксинираните" деца у нас нямат антитела срещу морбили

Относно изразено недоволство на пациентски организации срещу идеята Националният съвет по реинбурсиране и цени на лекарствени продукти да влезе в структурата на здравното министерство министър Ивкова каза, че тези организации могат да предоставят своите становища с мотиви, когато стартира общественото обсъждане на законопроекта.