Мицкоски обижда Йотова: Не участвам в дискусии с хора, застинали в миналия век (ВИДЕО)

"Няма да влизам в дискусии схора, застинали в миналия век", каза македонският премиер Християн Мицкоски по адрес на българския държавен глава Илияна Йотова, предаде македонската телевизия "Сител". Повод за думите му е изказване на президента ни, че България и Северна Македония имат обща история, която не се дели, като телевизията определя думите на български държавен глава като провокация, въпреки че това е разписано и в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който не е отменен и благодарение на който Северна Македония влезе в НАТО.

"Тази македонско правителство защитава интересите на гражданите и аз няма да навлизам в дискусия с хора, които за жалост за застинаи в миналия век със своите политики, които водят. Моят цел като политик и като човек е да гледам напред, да гледам как да развивам държавата, на чието правителство съм премиер. Ние знаем какво значи македонската история и културно наследство. Тя е вековна и тук няма никакви дилеми", категоричен е Мицкоски.

Мицкоски се оплаква от България

Медията припомня и скорошното интервю на македонския министър-председател за американската медия Breitbart. Издание - създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми.

Припомняме, че там Мицкоски беше наречен "северномакедонски премиер", но това не се превърна в драма, както с обръщението на българския външен министър с "севереномакедонски партньори".

В интервюто си Мицкоски се оплакваше от страната ни, че в НАТО сме съюзници, а в ЕС България налагат вето на Скопие.

Това обаче е част от македонската пропаганда, тъй като въпросното вето беше вдигнато през 2022 г. в резултат на френското предложение, което се превърна в европейска преговорна рамка. Рамка, която Северна Македония отказва да изпълни и която включва вписване на българите в македонската конституция. Нещо, което не е изпълнено от самата Северна Макеодния вече 4 години. ОЩЕ: Мицкоски пред американска медия за България: В НАТО сме съюзници, а в ЕС същите ни налагат вето