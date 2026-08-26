Бизнесът и парите ти са мои, не ги пазиш от дронове: Тънкостите в новия указ на Путин

Неефективните мерки срещу атаки с дронове, нарушаване на изискванията за безопасност, създаването на заплаха за нормалната работа, както и невъзстановяване или забавено възстановяване на работата на атакувано съоръжение могат да бъдат основание частна собственост в икономическата сфера в Русия да премине в ръцете на държавата – за управление за неопределен срок от време, по преценка на руските власти. Това е най-важната част от указ 604, който руският диктатор Владимир Путин вече подписа.

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Недоволство, но още тихо

СНИМКА: Getty Images

Само че председателят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСИП) Александър Шохин призова за преразглеждане на указа. По-точно – да бъдат ясно определени някои текстове, които сега са субективни. Например – какво точно значи "неефективни мерки срещу атаки с дронове", пише руският ежедневник "Ведомости", позовавайки се на публикувана на сайта на РСИП позиция на Шохин. В него още се иска да се уточнят и критериите какво значи да се възстанови навреме спряна заради атака с дронове дейност – за целта следва да се вземат много ясно предвид нанесените щети, видът и размерът им. Шохин казва, че отговорната държавна агенция според сектора може да уточни критериите.

Отделно – Шохин счита, че ако държавата поеме управлението на дадено предприятие чрез синдик, то той трябва да отговаря за сигурността на обекта и да урежда изплащането на застраховки при нанесени щети от дронове. Трябва да се дават и пари от държавата за подобряване на сигурността на руските предприятия: "Такъв систематичен подход ще сведе до минимум необходимостта от прехвърляне на активи под временно управление", казва председателят на РСИП.

Основният проблем на указа са критериите му за оценка, съгласен е Сергей Учител, партньор в адвокатска кантора Pen & Paper. Но той не стига дотам да каже открито, че това е национализация – било "ограничаване на правото на собственост".

И "Комерсант" не остава по-назад, като уточнява последствията от указа: "Временно управление може да бъде установено върху цял обект или част от него, върху ценни книжа или акции на дружества, притежавани от собственици, и върху имуществените права на стопански субект. Според постановлението, Федералната агенция за управление на собствеността (Росимущество) ще действа като временен управител, освен ако президентът (т.е. Путин) не определи друго". Уточнение – уж държавният управител няма да може да управлява активи, а ще отговаря и за инвентаризацията на имота и осигуряването на неговата безопасност. Разходите за тези дейности ще се финансират от приходите от използването на активите.

Интересен факт - "Комерсант" изброява няколко големи руски компании, които са потърсени за коментар на указа и никой не е поискал да коментира (телекомоператорите "Вимпелком", "Мегафон" и "Т2Мобайл"). Но популярният руски икономически ежедневник твърди, че източник от Кремъл казва, че временното управление щяло да се прилага предимно за рафинерии и някои важни за съответния руски регион компании. На петролните компании в Русия са възложени редица отговорности за защита на рафинериите от атаки с дронове и за ремонт на повредени съоръжения. Неизпълнението на тези отговорности означава риск да загубиш някои активи.

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Източници: "Ведомости" и "Комерсант"

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