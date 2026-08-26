Тяло във водолазна екипировка е открито в Егейско море

силно разложено тяло, облечено във водолазен костюм и плавници, е било открито в Егейско море край гръцкия остров Наксос, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на бреговата охрана. Тялото е било открито на около 4 морски мили западно от цикладския остров от кораб на бреговата охрана и е било транспортирано до пристанището на Наксос. Властите заявиха, че напредналият стадий на разлагане прави невъзможна незабавната идентификация.

Местната брегова охрана разследва обстоятелствата около смъртта и ще започне процедури за идентифициране на тялото, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Ужас на плажа в Биариц: Скала погреба водолази под водата по време на 40-градусов ад

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Припомняме, че през август миналата година на гръцкото пристанище Пирея беше открито тяло на жена, за която се смята, че е на около 50 години. Пътници на кей E8 забелязали тялото, плаващо във водата, и алармирали бреговата охрана. Жената е била транспортирана в болница, където е била потвърдена смъртта ѝ. Миналата година гръцките власти намериха трупа на 76-годишен мъж на дъното на кладенец в района на Волос, Централна Гърция. Служители на пожарната и полицията са открили тялото му на дълбочина от около 15 метра. ОЩЕ: Трупът й се носел край пристанището: Инцидент с жена на Пирея