Кабинетът "Радев":

От снимачната площадка на новия филм "Софѝя": Мариус Куркински и Владо Пенев пред Actualno.com (ВИДЕО)

26 август 2026, 17:28 часа 550 прочитания 0 коментара

В разгара на снимките на новата фентъзи драма на режисьора Димитър Радев “Софѝя”, екип на Actualno.com посети снимачната площадка, за да надникнем зад кулисите и да се срещнем с част от актьорския състав.

Фентъзи драмата с криминална нишка проследява историята на ангела Рафаил, изигран от обичания актьор Мариус Куркински, който не успява да предотврати смъртта на Васил и след това започва своеобразно разследване на живота му, търсейки следите от добро, които човекът е оставил след себе си. Той се оказва и свързващото звено в един пъзел от шест привидно несвързани истории с различни главни герои.

Източник: Йоана Мирчева

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Срещите му с хората разкриват пред него сложността на човешките отношения – любовта и самотата, вината и прошката, болката и способността да продължиш напред. Всичко това се случва на фона на съвременната ни столица, която във филма е неразривно свързана с душевността на хората, които я оживяват.

"Това не е документален филм за православието, не е образователен филм. Това е игрален филм, написан и режисиран от Димитър Радев, който е православен християнин, и разбира се, че посланията ще бъдат в тази посока. Виждате, че се нанасят много щети на душите на хората, на децата и на подрастващите. Вижте какво се случва с новите поколения. Не обвинявам и не съдя, но аз чувствам и себе си виновен за това - съвестта ми не е спокойна", сподели Мариус Куркински пред камерите на Actualno.com. 

Източник: Йоана Мирчева

Актьорът обясни, че се надява този филм да успее дори малко да просвети някого и да помогне на хората да се обърнат към Бога. 

Продукцията с елементи на магически реализъм събира в актьорския си състав още Деян Донков, Койна Русева, Стефка Янорова, Анастасия Ингилизова, Ана Пападопулу и Владимир Пенев, който застана пред камерите на Actualno.com, за да ни разкаже малко повече за филма и неговия образ.

"Моят човек не може да разбере не толкова другите, колкото себе си, което е характерно за интелигентния човек. Интелигентният човек трудно намира отговор кой е, защо е, какво иска. В определен период си задава тези въпроси и се мъчи да си отговори на тях", разказа Пенев.  

Оператор на „Софѝя“ е Калоян Божилов („Ага“), с когото Димитър Радев работи и по игралния си филм „Рая на Данте“, както и по „До Мариус и назад“. Визуалната концепция стъпва върху силния контраст между светлина и сянка, върху прехода от студено към топло, за да се следва и емоционалното движение на героите от изолацията към близостта, от самотата към другия и от трудния момент към надеждата.

Повече по темата и как преминава снимачният процес - вижте в репортажа.

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Мариус Куркински филм репортаж Владимир Пенев
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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