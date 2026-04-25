Руски дрон с бойна глава падна в Румъния (ВИДЕО)

Служители на румънското министерство на националната отбрана и румънското МВР са ангажирани с обезопасяване на паднал в румънския град Галац руски дрон. Градът се намира в непосредствена близост до границите с Молдова и Украйна.

"Резултатите от предварителното разследване установиха наличие на бойна глава. В съответствие с процедурите районът се временно евакуира", се казва в изявление на румънските военни.

За щастие безпилотният апарат не се е взривил. Той ще бъде преместен в безопасна зона, където ще бъде унищожен "при контролирани условия в съответствие със законовите процедури".

Още: Тревога в Румъния: Руски дрон навлезе във въздушното й пространство

Според Euronews два британски самолета Eurofighter Typhoon за били вдигнати в малките часове на нощта. Британското министерство на отбраната потвърждава, но изрично уточнява, че двата изтребителя не са сваляли руски дронове над румънска територия, защото се появи и такава информация.

"Министерството на националната отбрана категорично осъжда безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват нова заплаха за регионалната сигурност и стабилност в Черноморския регион. Подобни инциденти демонстрират пренебрежението на Русия към международното право и заплашват не само безопасността на румънските граждани, но и колективната сигурност на НАТО", се казва в изявлението на румънското министерство на отбраната.

Тази нощ и сутринта Русия изстреля 47 ракети от различни видове и 619 далекобойни дрона по цели в Украйна, а Украйна отвърна също със стотици дронове - 127 са свалени над руска територия според руското военно министерство - ОЩЕ: Руски ракети и дронове засипаха и подпалиха Украйна, тя удари Екатеринбург и Челябинск (ВИДЕО)