Руски ракети и дронове засипаха и подпалиха Украйна, тя удари Екатеринбург и Челябинск (ВИДЕО)

9 дни изминаха от предишната засега масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна и отново настъпи ден на такава. От малките часове на тази нощ Руската федерация обстрелва Украйна с далекобойни дронове и ракети. Според украинския мониторингов канал "Труха" руснаците са изстреляли поне 25 ракети, а Днипро (Днепропетровск) и вторият най-голям украински град Харков са станали мишена и на балистични ракети, а "Труха" информира за поне 40 изстреляни руски далекобойни дрона по Днипро. При атаката Русия е използвала стратегически бомбардировачи (Ту-95/Ту-160).

Потвърждения на информацията за руски обстрели има и в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Там има уточнение за насочени руски ракети и към украинската столица Киев, но не само – Запорожие, Кривой Рог, Николаев, Суми и Чернигов също са включени в списъка, като украинските ВВС периодично дават информация за маршрута на руските ракети и дронове, не само за целите, към които са насочени.

Военновременният ръководител на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщава в официалния си канал в Телеграм, че към момента е известно за 14 ранени след руската комбинирана въздушна атака. 9 от тях са приети в болница, а сред ранените е и 9-годишно момче, което за щастие няма нужда от прием в лечебно заведение.

Кметът на Харков Игор Терехов информира в официалния си канал в Телеграм, че има пожари и разрушени къщи, спирка на градския транспорт и газопровод в града. Засега той не е посочил да има убити и ранени хора, но информацията се актуализира.

Все още няма официална информация за щети в Киев и Одеса, но вероятно тепърва данни ще бъдат съобщавани. А украинските ВВС вече обявиха мащаба на атаката - Русия Русия е изстреляла общо 47 ракети и 619 далекобойни дрона, като сред ракетите са 29 крилати Х-101, 12 балистични "Искандер-М"/С-400, 5 крилати ракети с морско базиране "Калибър" и 1 крилата ракета "Искандер-К". От дроновете около 400 са били клас "Шахед". Свалени са 30 ракети – 26 от които Х-101, както и 4 ракети "Калибър", както и 580 дрона.

Украйна не бездейства

Междувременно, украинските далекобойни дронове също не почиват. Този път те са стигнали чак до Екатеринбург – видеокадри показват попадение на дрон в жилищна сграда. Губернаторът на Свредловска област Денис Паслер потвърждава в Телеграм за атаката, казва, че нямало ранени, които трябва да бъдат приети в болница.

Има данни и за атака срещу металургичния комбинат в Челябинск, както и тамошното висше военно училище. Губернаторът на Челябинска област Алексей Текслер признава в канала си в Телеграм, че имало „опит за атака срещу инфраструктурен обект“, нямало обаче пострадали хора и щети. Дали е така, ще се изяснява тепърва с оглед кадрите със сериозно количество дим:

Иначе тази нощ въздушна тревога в Русия беше обявена в Ростовска, Волгоградска, Астраханска, Саратовска, Самарска, Оренбургска област, Ставрополски и Краснодарски край, Калмикия, Адигея, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пенза. За Ростовска област местният губернатор Юрий Слюсар твърди, че са свалени 10 дрона, няма информация за щети и пострадали хора, но това се уточнявало.

