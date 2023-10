С помощ от НАТО: По Дунав действа система срещу руски дронове (ВИДЕО)

Новината за инсталираната система съобщи официално румънският президент Клаус Йоханис, предаде DiGi24. Системата е в оперативна готовност, заяви Йоханис, който присъства на Европейския съвет в Брюксел, уточнявайки, че част от оборудването е румънско, другото е от НАТО.

"Знаете, че големият ни проблем досега беше, че радарите ни можеха да засичат обекти над 600 метра височина. Сега тази височина е много по-ниска, почти при земната повърхност", обясни Йоханис.

Can anyone tell me, why the Ukrainian army does not place one #Gepard in Ismajil and one in Reni?

Current air defense measures against Russia's Shaheed-136 kamikaze drones do not look very effective. pic.twitter.com/a3dVY5Q30X