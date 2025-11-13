"Сараевското сафари": Платен "лов на хора" по време на войната в Босна и Херцеговина

Италианските власти са започнали разследване срещу граждани на Русия, Съединените щати и Италия, обвинени в участие в "лов на хора" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. Според следователите, богати чужденци са плащали десетки хиляди паунди на сръбските сили за възможността да стрелят по жителите на обсадения град, като сред жертвите е имало и деца. Атаките са извършени под командването на Радован Караджич, който по-късно бе осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни престъпления.

Според различни издания, сред които британските The Telegraph и The Mirror, както и италианското La Repubblica, тези "снайперисти за уикенда" са плащали до 100 000 паунда за кървавото "забавление". Източници казват, че "децата стрували по-скъпо", докато възрастните жертви са били "давани" "безплатно за убиване".

Единственият документиран случай от този род остава случаят от 1992 г., включващ руския писател и пропагандатор Едуард Лимонов, заснет как стреля към Сараево. Бивши босненски и американски войници, които са разследвали военни престъпления в Югославия, са говорили преди това за подобни жестокости. Властите сега работят по идентифицирането на заподозрените.

Разследването

В началото на този месец италианските прокурори започнаха официално разследване на смразяващия случай, станал известен като "Сараевското сафари" – фраза, която се превърна в символ на един от най-гротескните и ужасяващи аспекти на Босненската война. Според множество доклади, богати мъже от различни държави са плащали на босненските сръбски сили за възможността да стрелят по цивилни, включително деца, по време на четиригодишната обсада на Сараево през 90-те години на миналия век.

Самата обсада, продължила от 1992 до 1996 г., отне живота на близо 14 000 души и се превърна в най-дългата такава в съвременната история. Но последните разкрития показват, че за някои това не е било просто бойно поле – то е било превърнато в перверзна игра. Макар и три десетилетия по-късно, прокурорът Алесандро Гоби разследва обвинения в предумишлено убийство, утежнено от жестокост и низки мотиви, с надеждата да идентифицира и да подведе под отговорност италианците, замесени в така наречения "снайперски туризъм".

Как е било организирано "човешкото сафари"?

Източници разкриват обезпокоително ниво на организация. Съобщава се, че богати хора, описвани като "туристи снайперисти", са се събирали в Триест, Италия. Оттам са пътували с чартърни полети до Белград, Сърбия, където са били ескортирани – понякога с хеликоптер – до хълмовете около Сараево – територия, контролирана от силите на Радован Караджич. Цената за това зловещо преживяване? Между 80 000 и 100 000 евро в днешни условия, като най-високата цена е била плащана да застреляш дете.

Ецио Гавацени, разследващ писател, който пръв разкри тези твърдения, вече е идентифицирал няколко заподозрени италианци. "Те бяха богати хора, които ходеха там за забавление и лично удовлетворение. Говорим за хора, които обичат оръжията, които може би ходят на стрелбища или на сафари в Африка", обяснява той. Войниците на Караджич давали достъп тези "клиенти" до стратегически места по хълмовете край Сараево, осигурявайки им оръжия и директна видимост към нищо неподозиращи цивилни. Според Гавацени не е имало политически или религиозен мотив – само смразяващо безразличие към злото.

Някои от най-търсените локации за "сафари" са били места като Еврейското гробище с изглед към града. Оцелелите си спомнят как са виждали снайперисти да се прицелват в семейства, често ранявайки първо дете, а след това стреляйки по родители и роднини, които са се втурнали да помогнат. Тази пресметната жестокост е оставила дълбоки белези върху общността – физически, психологически и морални.

Доказателства, разследване и търсене на справедливост

Разследването е предизвикано отчасти от проучване на Гавацени и жалба от Бенямина Карич, бивш кмет на Сараево. Доказателствата включват свидетелски показания, документални кадри – по-специално филма на Миран Зупанич от 2022 г. "Сараевско сафари", както и разузнавателни доклади. Босненските власти обещаха пълно сътрудничество, като консулството в Милано изрази надежда за приключване на разследването. "Нямаме търпение да открием истината за този жесток случай, за да затворим една глава от историята", обявиха от там.

Прокурорите сега работят по разпит на идентифицирани заподозрени. Никола Бригида, адвокат, подпомагащ Гавацени, заяви пред The ​​Guardian, че доказателствата са добре подкрепени и могат да доведат до сериозно наказателно преследване. Босненските разузнавателни служби подозират, че сръбската Служба за държавна сигурност е организирала операцията, като полетите са организирани от държавната компания Aviogenex и ключови фигури като Йовица Станишич, известен началник на разузнаването.

Психологическият профил на предполагаемите извършители, подробно описан в прокурорските досиета, описва богати десничари със садистични наклонности – смразяващо ехо от по-широката жестокост на Босненската война.

Паметта на Сараево: Травма, музика и борбата за осмисляне

Докато съдилищата търсят справедливост, самото Сараево продължава да се бори с травмата от миналото си. Болката на града се отразява не само в свидетелствата на оцелелите, но и в културата. Британският пианист и композитор Дейвид Уайлд, който почина през октомври 2025 г., допринесе за трогателна музикална почит с произведението си "Виолончелистът от Сараево". Вдъхновена от Ведран Смаилович – виолончелист, който е свирил ежедневно на мястото на бомбардировка в пекарна, композицията на Уайлд се превръща в оплакване за града, известно записана от Йо-Йо Ма. Музиката скърби, копнее и се съпротивлява на забравата.

Кариерата на Уайлд, както е описана от британския Telegraph, е белязана от дълбока ангажираност с политическата трагедия. Работата му за Сараево е емблематична за това как изкуството може да трансформира неописуемото страдание в обща памет, насърчавайки емпатията и чувството за споделена човечност. На камината си Уайлд държи модел на балканска врата, подарък от босненското правителство – символ на уважение към ролята му по време на обсадата. Следователно историята на града не е просто история на жертвата. Тя е и свидетелство за устойчивостта, борбата да се свидетелства и отказа ужасът да се превърне в тишина.

