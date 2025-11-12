Любопитно:

Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора

12 ноември 2025, 15:30 часа 187 прочитания 0 коментара
Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора

Водеща фигура от кланетата в Сребреница в лицето на Ратко Младич поиска отпуск от затвора. Припомняме, че клането е дело на сръбски военни, водени от генерал Радко Младич и е официално класифицирано от Трибунала в Хага като геноцид. Механизмът за международни наказателни трибунали (MICT) в Хага обаче отхвърли искането Младич за седемдневен временен отпуск. Решението за отхвърляне на искането на Младич за временно освобождаване от ареста на ООН в Хага е подписано от президента на MICT Грасиела Гати Сантана, предаде хърватската медия "Индекс".

Искал да отиде на помен

Младич искал да посети гроб и да участва в траурна церемония за скорошната смърт на член на семейството, съобщава Анадолската агенция. ОЩЕ: Холандската полиция не вярва, че намерен мъртъв свидетел на Младич е бил убит

Сантана заяви, че такова освобождаване „не е било предоставяно в миналото на лица, задържани в ареста на ООН след окончателната им осъдителна присъда“.

Младич е осъден на доживотен затвор за много тежки престъпления, излежал е само малка част от присъдата си и преди ареста и екстрадицията му в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) през май 2011 г., той се е измъквал от правосъдието в продължение на почти 16 години.

САнтана допълни, че на Младич многократно е било отказвано освобождаване по време на процеса и обжалванията поради опасения, че няма да се върне под стражата на МНТБЮ или Механизма, и че не е успял да докаже обосновката за поисканото освобождаване. 

Клането в Сребреница

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Зверството е извършено в околностите на град Сребреница през юли 1995 г. са избити до 8000 босненски мюсюлмани — мъже и младежи, на няколко различни места. Това е най-голямото клане в Европа след приключването на Втората световна война.За прикриване на следите жертвите са били препогребвани неколкократно. Масовите гробове с тела от Сребреница са 39. Съдът приема, че убитите са между 7 и 8 хиляди мъже. Почти 2000 от тях са били на възраст между 13 и 24 години. ОЩЕ: Извършено е клането в Сребреница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ратко Младич Сребреница Югославия военнопрестъпник
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес