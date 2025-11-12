Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора

Водеща фигура от кланетата в Сребреница в лицето на Ратко Младич поиска отпуск от затвора. Припомняме, че клането е дело на сръбски военни, водени от генерал Радко Младич и е официално класифицирано от Трибунала в Хага като геноцид. Механизмът за международни наказателни трибунали (MICT) в Хага обаче отхвърли искането Младич за седемдневен временен отпуск. Решението за отхвърляне на искането на Младич за временно освобождаване от ареста на ООН в Хага е подписано от президента на MICT Грасиела Гати Сантана, предаде хърватската медия "Индекс".

Искал да отиде на помен

Младич искал да посети гроб и да участва в траурна церемония за скорошната смърт на член на семейството, съобщава Анадолската агенция. ОЩЕ: Холандската полиция не вярва, че намерен мъртъв свидетел на Младич е бил убит

Сантана заяви, че такова освобождаване „не е било предоставяно в миналото на лица, задържани в ареста на ООН след окончателната им осъдителна присъда“.

Младич е осъден на доживотен затвор за много тежки престъпления, излежал е само малка част от присъдата си и преди ареста и екстрадицията му в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) през май 2011 г., той се е измъквал от правосъдието в продължение на почти 16 години.

САнтана допълни, че на Младич многократно е било отказвано освобождаване по време на процеса и обжалванията поради опасения, че няма да се върне под стражата на МНТБЮ или Механизма, и че не е успял да докаже обосновката за поисканото освобождаване.

Клането в Сребреница

Зверството е извършено в околностите на град Сребреница през юли 1995 г. са избити до 8000 босненски мюсюлмани — мъже и младежи, на няколко различни места. Това е най-голямото клане в Европа след приключването на Втората световна война.За прикриване на следите жертвите са били препогребвани неколкократно. Масовите гробове с тела от Сребреница са 39. Съдът приема, че убитите са между 7 и 8 хиляди мъже. Почти 2000 от тях са били на възраст между 13 и 24 години. ОЩЕ: Извършено е клането в Сребреница