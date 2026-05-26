САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди

Съединените американски щати (САЩ) изглежда започват нова ера в своята политика в Западните Балкани. Това става ясно от скорошен Доклад на Държавния департамент до американския конгрес относно политика за насърчаване на регионалната стабилност и просперитет в Западните Балкани. Докладът е седем страници и в обхвата му попадат Албания, Босна и Херцеговина (БиХ), Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Разбира се, в Босна и Херцеговина Съединените щати остават ангажирани с Дейтънското мирно споразумение и суверенитета и териториалната цялост на страната и ще продължават да насърчават Сърбия и Косово да постигнат напредък в нормализирането на отношенията с цел постигане на договорено, трайно споразумение, приемливо и за двете страни.

Администрацията на САЩ се фокусира върху осигуряването на справедливо, реципрочна търговия и премахване на бариерите за американските компании. Търговската служба на САЩ преговаря за споразумения за реципрочна търговия със Северна Македония и Сърбия.

Новата ера

"Водената от САЩ ера на изграждане на нации отмина. Политиката на САЩ в Западните Балкани не е за стабилност и взаимноизгодни партньорства. Администрацията се фокусира върху овластяване на местните участниц", се посочва в доклада.

Основният стълб в политиката на САЩ е поддържането на стабилност, а икономическо и търговско сътрудничество е вторият стълб на политиката на американската администрация в Западните Балкани.

Търговският отдел на САЩ ще се ангажира активно, за да превърне регионалния интерес в търговски сделки.

Сред приоритетните проекти са Южният междусистемен газопровод между Хърватия и БиХ; междусистемният газов газопровод Сърбия-Северна Македония; развитието на хидроенергията в Албания, БиХ, Северна Македония и Сърбия.

Съединените щати ще търсят инфраструктура инвестиции в партньорство с американски компании. Администрацията ще работи, за да гарантира, че фирмите в САЩ могат да правят значителни печалби принос към стратегическите инфраструктурни коридори, включително Адриатическо-Йонийския Коридор и Коридор VIII от Адриатическо до Черно море.

Администрацията си поставя за цел да наруши и демонтира престъпните мрежи в региона.

Уязвимостите от Русия

В доклада се изтъква злонамерената намеса на Китай и Русия, които според документа активно се стремят да използват нестабилността, корупцията и слабото управление в региона.

"Москва подклажда етнически напрежения", пише в доклада. Междувременно от документа става ясно, че Администрацията планира да проведе 2026 диалози със Северна Македония и Сърбия, отчитайки, че неразрешените спорове и продължаващите разделения подкопават регионалната стабилност.

В доклада се отчита още, че енергийната инфраструктура е остаряла, неефективна и понякога прекомерна зависи от руския внос.

"Енергийната зависимост от Русия остава стратегическа уязвимост в региона. Диверсифициране на енергийните доставки, включително с изобилие от енергийни източници в САЩ, повишава регионалната стабилност и просперитет", пише в доклада.

Китай използва мека сила

"Китай разширява своята мека сила, за да увеличи влиянието си, като се фокусира върху области с ниска прозрачност и слабо управление", се посочва в документа. Посочва се, че китайските компании често предлагат по-ниски цени обществени поръчки, само за да разкрие по-късно надвишаване на разходите и забавяния на проекти, които са много увеличават истинските разходи.

"Фокусът на администрацията върху регионалната стабилност и търговската ангажираност е най-трайната защита и срещу двете форми на намеса", пише още в доклада.

Цели доклад - може да видите ТУК.