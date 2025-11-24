Додик: Сега имаме двама Додици

Бившият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че вече Репблика Сръбска има двама Додици. Думите му дойдоха още преди обедата на неговия човек - Синиша Каран да бъде потвърдена и от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, която представи на обществеността резултатите от най-простия процес на преброяване на гласовете само четири часа след затварянето на секциите, пише македонския филиал на "Дойче веле".

„Синиша Каран (SNSD) спечели 200 116 гласа или 50,89 процента, докато Бранко Блануша (SDS) спечели 188 000 гласа или 47,8 процента от гласовете“, каза Йован Калаба, председател на ЦИК. Предварителните резултати бяха обявени въз основа на 92 процента от преброените гласове. Останалите четирима кандидати не получиха дори половин процент от гласовете. ОЩЕ: По предварителни резултати: Човек на Додик става президент на Република Сръбска

Додик отново нападна Шмидт

Додик отново разкритикува върховния представител Кристиян Шмидт „Тези избори се проведоха при неблагоприятни обстоятелства и интервенция на външен фактор“, заяви Додик и обяви победата за голяма. „Това е победа за Република Сръбска и показва нейната стабилност. Поздравявам Синиша Каран“, каза Додик.

Новият президент призова за мир и стабилност

Новоизбраният президент на Република Сръбска, който ще бъде третият само след три месеца, призова за мир и стабилност, но и за борба срещу чуждото влияние върху създаването на живота на сръбския народ. „Сръбският народ сега даде окончателен отговор, като каза „не“ на никой чуждестранен узурпатор, който може да промени волята му“, каза Синиша Каран и заяви, че Република Сръбска не е заплаха за никого и че мирът и стабилността са приоритет. ОЩЕ: Хората на Додик празнуват изборната победа в Република Сръбска (ВИДЕО)