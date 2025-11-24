"Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ, те имат и други": Защо знамето на Украйна изчезна от централата на Борисов? (СНИМКИ)

"Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ, не се притеснявайте, те имат и други! Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп - украинското знаме изчезва от залата. По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола."

Това коментира в профила си в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев по повод срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов със Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай.

Срещата се е провела в централата на ГЕРБ, става видно от снимките, публикувани в профила на Борисов в социалните мрежи. От тях също така се вижда обаче, че действително знамето на Украйна, което винаги стои в пресцентъра на ГЕРБ от началото на войната през 2022 г. насам, изненадващо е изчезнало. Още: Българо-китайските отношения и дълбоките им корени: Борисов посрещна делегация от Китай (СНИМКИ)

"Присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност. Какво става със солидарността, като приберат знамето? И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно, подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа?", пише още Мирчев и също подчертава, че флагът досега не е бил махан за други международни посещения, откакто е сложен.

Още: Любомир Стефанов: Борисов може да сложи още динени кори на Пеевски (ВИДЕО)