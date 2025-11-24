Войната в Украйна:

Христо Янев зачеркна халф на ЦСКА, „червените“ вече го предлагат на други клубове

Треньорът на ЦСКА Христо Янев зачеркна един от халфовете на „армейците“. Става въпрос за 26-годишния шведски полузащитник на „червените“ Давид Сегер. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в последно време скандинавецът не попада в плановете на наставника на ЦСКА и в трети пореден мач остава като неизползвана резерва. Поради тази причина шефовете на клуба вече му търсят нов отбор, в който да продължи кариерата си.

Давид Сегер ще напусне ЦСКА през зимата 

Според информациите ЦСКА със сигурност ще се раздели с Давид Сегер по време на зимния трансферен прозорец. Шефовете на „армейците“ вече предлагат шведа на други клубове, но за момента това не се е увенчало с успех. Ако не се стигне до продажбата на полузащитника, то „червените“ най-вероятно ще опитат да разтрогнат договора му по взаимно съгласие. Самият футболист също е готов да продължи кариерата си в друг отбор.

Шведът така и не успя да се наложи в ЦСКА 

Давид Сегер пристигна в ЦСКА през лятото на 2025-та от шведския Йостерс. Тогава „червените“ платиха близо 1 милион лева за правата му. Запознати твърдят, че той е бил привлечен по изричното настояване на тогавашния изпълнителен директор на българския гранд – Радослав Златков.

Сегер обаче тотално разочарова с представянето си с „армейския“ екип. До момента той изигра общо 13 мача за ЦСКА във всички турнири, в които няма реализиран гол или направена асистенция. Шведът има договор с „червените“ до лятото на 2028 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 500 000 евро.

