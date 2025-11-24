Изплащат щедър бонус на пенсионери и социално слаби в Гърция, но има и за българи

От понеделник започва изплащането на допълнителния финансов бонус от 250 евро за всички пенсионери и пенсионирали се в Гърция чужденци, между които и много българи с ниски доходи. Приблизително 1,4 милиона правоимащи ще видят сумите в банковите си сметки.

Годишната финансова помощ от 250 евро е освободена от данъци, не може да бъде запорирана от държавата или трети страни, не е обвързана с и не се приспада от потвърдени задължения към данъчната администрация и държавата. Освободена е от такси, вноски или други удръжки в полза на държавата.

Помощта се отнася за лица над 65 години, с годишен доход до 14 000 евро за необвързани/вдовци или до 26 000 евро за семейни двойки с недвижими имоти до 200 000 евро или 300 000 евро. Възрастовата граница не се прилага за пенсионери с увреждания. Сумата автоматично се удвоява до 500 евро за двойки, при които и двамата отговарят на критериите.

Още: Гръцките фермери се завръщат: Готвят мащабна парализираща блокада

Снимка: Getty images

Днес, понеделник, 24 ноември, според министъра на труда Ники Керамеос, на уебсайта на e-EFKA (Електронният национален орган за социално осигуряване на Гърция) ще бъде активирана електронна платформа за персонализирана електронна информация на гражданите относно това дали отговарят на условията за отпускане на тази помощ, предаде БТА.

В петък, 28 ноември, приблизително 1 милион домакинства ще получат възстановяване на наем за 2024 г. Сумата, която се отпуска е до 800 евро, увеличена с 50 евро за всяко дете на издръжка.

Още: България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

Възстановяването се отнася за наем за основно или студентско жилище и представлява постоянна субсидия, която ще се изплаща всеки ноември без заявление, при условие че са изпълнени критериите за доходи и имущество.