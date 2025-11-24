Вучич: Надявам се ЕС да осъди антисръбските и фашистки викове от Хърватия

Надявам се, че ЕС ще осъди антисръбските, антисемитските и фашистките викове в сърцето на Европа“, каза сръбският президент Александър Вучич пред репортери, когато беше помолен да коментира факта, че фашистки викове са били чути отново в Осиек на концерта на хърватския певец Томпсън, определен като „неофашистки хърватски Удсток“. Той заяви, че е ужасен от взхода на фашизма в съвременна Европа, предаде хърватската медия "Индекс". Той подчерта, че що се отнася до сърбите, фашизмът никога не е имал опора сред тях и никога няма да има. „Мога да кажа това с гордост“, добави Вучич.

Ситуацията с фашистките възгласи в Хърватия възникна преди седмици, когато група около 50 млади мъже пак облечени в черно прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави.

Впоследствие се стигна до отмяна на изложба, възхваляваща сръбската жена - герой, чието откриване трябваше да бъде насрочено за 11 ноември, считайки я за неподходяща в месеца, в който Денят на паметта на Вуковар почита 2717 загинали и изчезнали хърватски защитници и цивилни. ОЩЕ: Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)

Междувременно по стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия.

Преди дни младежи, облечени в черно, се биха на централен площад в Загреб.

Кои са усташите?

Усташите са хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове. ОЩЕ: Германски медии: Есента на расистката омраза на Балканите

Вучич няма нищо против винопроизводителите на Хърватия

На въпроса дали винопроизводители от Хърватия са поканени на панаира Open Balkans Wine Vision, Вучич заяви, че Хърватия не принадлежи към Open Balkans, но че няма нищо против участието им и че би се радвал.

Ще съди световните медии

Той също така повтори, че ще наеме най-добрите адвокати, за да съди определени световни медии, които го свързаха с аферата „Сараево Сафари“, и че очаква това да се случи в следващите 15 дни. ОЩЕ: "Сараевското сафари": Платен "лов на хора" по време на войната в Босна и Херцеговина