Край на замърсяващите коли: От 1 декември влиза в сила "големия ринг" в София

24 ноември 2025, 16:55 часа 587 прочитания 0 коментара
От 1 декември в София влиза в сила т.нар. „голям" ринг на нискоемисионната зона, който ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили. Това потвърди зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева пред NOVA NEWS. Тя подчерта, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.

„Напомням, че от 1 декември тази година влиза в сила така нареченият „голям" ринг. Наредбата е приета доста отдавна. Той ще включва най-замърсяващите екокатегории“, коментира Бобчева.

Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими. Столичната община, в партньорство със сдружение „Въздух за здраве“, е разработила наръчник, който ще бъде разпространен в училищата и детските градини. Той съдържа три основни части: протоколи за действие при дни с мръсен въздух, препоръки за подобряване на вътрешната среда (мокро почистване, филтри) и съвети кога и как да се практикува физическа активност на открито.

„Аз първо искам за този наръчник да благодаря на нашите партньори от сдружение „Въздух за здраве“, чиито здравни съвети са отразени в наръчника“, коментира Надежда Бобчева.

Според Бобчева разширяването и поскъпването на синята и зелената зона за паркиране също има пряк екологичен ефект. Целта е да се намали т.нар. „паразитен трафик“, който се генерира от шофьори, обикалящи в търсене на свободно място за паркиране.

„От моя гледна точка най-важният ефект от самото разширяване на синя и зелена зона е това, което би имало върху въздуха. Очакванията са, че чрез повишаването на стойността, би се намалил между 20 и 30% от така наречения паразитен трафик, който е свързан с това да си търсиш място за паркиране“, коментира тя.

По проект „Зелени мерки за по-чист въздух“ на стойност близо 6 млн. лв. ще бъдат облагородени кални точки в града, ще се засадят храсти и дървета по големите булеварди, които да абсорбират замърсяването. Сред по-иновативните решения са изграждането на изцяло зелена стена на фасадата на Първа градска болница и специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им.

Ивелин Стоянов
