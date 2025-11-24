Румъния: Слава на Украйна! Подкрепяме териториалната й цялост, включително Крим, и членството й в НАТО

Румъния продължава да подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници. Това заяви днес председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян по време на четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм.

"Агресивната война на Русия е грубо нарушение на международното право, както и атака срещу демокрацията и правата на човека. Светът трябва да засили подкрепата си за борбата на Украйна да защити суверенитета си и да възстанови териториалната си цялост. Още от самото начало Румъния осъди по най-категоричен начин незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и настоящата незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация", подчерта Абрудян, цитиран от Аджерпрес.

"Оставаме напълно ангажирани с подкрепата към Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и подкрепяме пътя на Украйна към статута на пълноправен член на ЕС и НАТО", подчерта председателят на горната камара на румънския парламент.

Той напомни, че на 10 ноември 2025 г. Сенатът на Румъния е приел проектозакон, който криминализира нарушаването или избягването на международните санкции срещу Русия. Така "онези, които подпомагат лица и компании, намиращи се в списъка със санкции, вече няма да се измъкват само с глоба, а ще носят наказателна отговорност и рискуват затвор".

"Войната на Русия предизвика дълбоки страдания на хората в Украйна. Милиони семейства загубиха домовете си, роднини или усещането за сигурност. Жените, децата и възрастните хора платиха най-тежката цена. Тези отражения преминават отвъд границите на Украйна и засягат целия регион. Засягат и Румъния. Не можеш да изградиш регионална сигурност, ако правилата се пренебрегват. Никоя страна на може да се чувства в безопасност при подобни условия. Румъния стои до Украйна. Предложихме защита на бягащите от войната. Предложихме хуманитарна помощ, финансова подкрепа и подслон. Продължаваме да подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници. Това включва и Крим. Слава на Украйна!", заяви още румънският официален представител.

