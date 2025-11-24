Референдумът за смъртта в Словения: Мнозинството е против законната евтаназия на хора

Според частични неофициални резултати, базирани на мнозинството от преброените бюлетини, 53,07% от словенските граждани с право на глас, участвали във вчерашния референдум, са гласували против законната евтаназия на хора, докато 46,93% са го подкрепили, съобщи македонската медия "360 степени". На проведен вчера в страната референдум гражданите на Словения отхвърлиха Закона за асистирана евтаназия на хора в терминална фаза на заболяване, който словенският парламент прие през юли тази година.

Според словенското законодателство, един закон се счита за отхвърлен, ако мнозинството от избирателите гласуват против него, при условие че поне една пета от всички имащи право на глас гласуват против него на референдум.

Според първоначалните данни за избирателната активност, най-малко 339 205 избиратели е трябвало да гласуват „против“, докато според частични неофициални резултати от гласуването, след преброяване на 95 процента от бюлетините, 346 815 избиратели са гласували „против“.

Първоначалните неофициални данни сочат, че 40,31% от гражданите с право на глас са се явили на вчерашния референдум.

Подробности за закона

На референдума словенците гласуваха за Закона за асистирано доброволно прекратяване на живота, който би дал право на терминално болни пациенти, чието страдание или медицинско състояние е непоносимо, да прекратят живота си, с изключение на случаите на психични заболявания.

Официалният резултат от референдума ще бъде потвърден след 4 декември, когато ще стане известен окончателният брой на гласувалите и дали е достигнат кворум за отхвърляне на закона, съобщиха словенските медии миналата седмица.

Как е в Европа?

Сред европейските страни, освен Швейцария и Австрия, които позволяват асистирана евтаназия, Холандия, Белгия и Люксембург разрешават евтаназия, а френските законодатели одобриха възможността за право на асистирана евтаназия на първо четене на закона в края на май тази година.