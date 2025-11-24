Елегантният Motorola Razr 60 5G с кристали Swarovski в комплект с Moto Buds Loop се предлага ексклузивно в онлайн магазина на Yettel

Yettel представя ексклузивно в своя онлайн магазин новите Motorola Razr 60 5G 256GB Swarovski и Moto Buds Loop - устройства от новия Brilliant Collection на бранда, които съчетават елегантност и технологичен напредък в най-чистата им форма. Смартфонът идва украсен с 35 ръчно поставени кристала Swarovski и се предлага в изискания цвят PANTONE Ice Melt. В комплекта са включени безжичните слушалки Moto Buds Loop, също декорирани с кристали Swarovski, и калъф за носене през рамо. Цената при покупка в брой с двугодишен договор с план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро) е 1584,20 лева / 809,99 евро или 76,26 лева / 38,99 евро на месец на лизинг.

Както всички телефони, закупени от Yettel, и Motorola Razr 60 5G се възползва от „Смартфон вселена“ - екосистемата от услуги, осигуряваща пълна грижа през целия период на употреба на устройството. Потребителите получават удължена 3-годишна гаранция, достъп до сертифициран сервиз, както и възможност да използват „Смартфон диагностика“ - дигитален инструмент в приложението Yettel, който извършва автоматични и интерактивни тестове, за да поддържа телефона в оптимално състояние.

Motorola Razr 60 5G впечатлява с луксозен завършек и фина 3D текстура, която съчетава еко кожа и алуминиева рамка от неръждаема стомана. Тежи едва 188 грама, а пантата му е украсена с кристал Swarovski, шлифован прецизно с 26 фасети. Смартфонът разполага с основен 6.9-инчов Foldable LTPO AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz, достига 3000 нита пикова яркост и е защитен от закалено стъкло Corning Gorilla Glass Victus. Външният 3.6-инчов AMOLED екран е идеален за преглед на известия и бърз достъп до приложения.

В основата на Razr 60 е чипсетът MediaTek Dimensity 7400X, осигуряващ висока производителност и плавна работа дори при натоварени задачи. Устройството разполага с 8 GB оперативна памет и 256 GB вътрешна памет, което гарантира достатъчно пространство за всички снимки, видеа и приложения.

Motorola Razr 60 5G е оборудван с двойна основна камера - 50MP водещ сензор с оптична стабилизация на изображението, допълнен от 13MP ултраширокоъгълен. Налични са и HDR режим, както и двоен автофокус, които осигуряват детайлни изображения и кристално чисти видеа с резолюция до 4K. Предната 32MP камера също поддържа HDR и видео запис до 4K, което я прави идеална за селфита и видео разговори с професионално качество.

С батерия от 4500 mAh Motorola Razr 60 5G осигурява над 45 часа автономна работа с едно зареждане. Вградената технология moto ai улеснява ежедневието, като обобщава известия, записва и резюмира срещи, създава изображения с помощта на изкуствен интелект и предлага персонализирана помощ според навиците на потребителя.

Безжичните слушалки Moto Buds Loop съчетават изящен дизайн и висококачествен звук, настроен от Bose, издръжливост на батерията до 8 часа и общ заряд от 37 часа с кейса. Със Smart Connect и moto ai слушалките се интегрират безпроблемно с екосистемата на Motorola, а приложението Moto Buds позволява пълен контрол върху аудио настройките и свързаността.