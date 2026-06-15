Силно земетресение стресна Гърция: Трусове уплашиха хората на Пелопонес

Земетресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер бе регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. Дълбочината на огнището по данни на гръцкия Институт по геодинамика е била 9,1 км.

Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и е било усетено в голяма част на областта Месиния. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за материални щети.

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За последните 48 часа според Геодинамичния институт в Атина са регистрирани множество слаби трусове около Евия, Закинтос, Йонийските острови и в Централна Гърция. Повечето са били под магнитуд 3 по Рихтер и не са представлявали опасност.