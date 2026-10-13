След Франция, образователен протест и в Гърция

След ученическите демонстрации във Франция, друга европейска страна също ще стане арена на образователен протест. Стана ясно, че гръцките студенти започват протести пред парламента.

Те започнаха да поставят палатки пред парламента в Атина с план за безсрочен протест. Исканията им включват стипендии за всички студенти, независимо от дохода на родителите. Също така те искат поради липса на достатъчно общежития държавата да поеме изцяло разходите за наем или да се постави таван на наемите на студентските квартири.

Студентите искат и безплатни социални услуги като храна, транспорт и интернет. Заедно с преподавателите те се обявяват срещу допускането в страната на частни университети, в които могат да следват само деца на заможни семейства.

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От студентските съвети съобщават за стотици случаи на студенти с отличен успех, които не могат да продължат образованието си заради липса на средства, предаде БНР.

Организаторите на протеста пред парламента в Атина заявиха пред медиите, че подкрепят протестите на младежите в другите европейски страни, но в Гърция ще протестират без да създават напрежение в столицата. Студентски отряди охраняват палатковия лагер, за да не се стига до провокации.

Вече няколко опозиционни партии подкрепиха протестите на гръцките студенти.

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