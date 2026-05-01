"Регрес" в Сърбия: ЕС замрази важни средства

Европейският съюз е замразил средствата по Плана за растеж, предназначени за Сърбия. Това съобщи еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която обвини Белград в "регрес" по отношение на съдебните реформи. Съобщението, което беше направено по време на конференция в Швейцария снощи, идва след като сръбският парламент прие реформи в съдебната система, без да се консултира с прокурорите, съдиите, ЕС или други експертни органи по въпроса.

Според критиците на тези реформи, приети през януари, те дават повече правомощия на председателите на съдилищата спрямо съдиите и премахват гаранциите за независимостта на прокурорите, което предизвиква безпокойства в ЕС и Съвета на Европа, съобщава Франс прес.

"Засега сме спрели всички плащания по Плана за растеж, защото е налице регрес в областта на правосъдието", заяви Кос на пресконференция. "Докато това не бъде поправено, те няма да могат да се възползват от европейската финансова подкрепа", добави тя.

Още: Хиляди руснаци са се заселили в Сърбия от 2014 г. насам

АФП отбелязва, че Европейската комисия все още не е потвърдила дали е било взето официално решение за спиране на средствата.

Планът за растеж, който се отнася до шест държави от Западните Балкани (Албания, Косово, Северна Македония, Черна гора, Босна и Сърбия), разполага с финансиране в размер на 6 милиарда евро за периода 2024-2027 г. Средствата са обвързани с реформи за гарантиране на независимостта на правосъдието и борбата с корупцията.

Сърбия се отърва от племенника на Рамзан Кадиров