Сняг и студ сковаха съседна Румъния (ВИДЕО)

Само ден преди началото на месец май зимата се завърна в Румъния. В повечето планински населени места вали обилен сняг. Рано тази сутрин на места са регистрирани температури от минус 9 - минус 12 градуса, съобщиха местните медии, цитирани от БТА. В Букурещ, където от рано сутринта вали дъжд, в 10 часа температурата е 6 градуса.

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял.

"Причината за тази рязка промяна на времето, след поредицата топли дни и стойности от 20-26 градуса, е полярен антициклон от Източна Европа", обясняват метеоролозите и предупреждават, че предстоят няколко дни с дъжд, вятър и снежни виелици.

Жителите в планинските райони по-скоро трябва да подготвят отново коледната си елха, отколкото барбекютата за мини-ваканцията около 1 май, коментират шеговито медиите.