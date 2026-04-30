

Сняг и студ сковаха съседна Румъния (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:57 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Само ден преди началото на месец май зимата се завърна в Румъния. В повечето планински населени места вали обилен сняг. Рано тази сутрин на места са регистрирани температури от минус 9 - минус 12 градуса, съобщиха местните медии, цитирани от БТА. В Букурещ, където от рано сутринта вали дъжд, в 10 часа температурата е 6 градуса.

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял.

ОЩЕ: Риск от празни колонки: Румъния може да остане без гориво точно по празниците

"Причината за тази рязка промяна на времето, след поредицата топли дни и стойности от 20-26 градуса, е полярен антициклон от Източна Европа", обясняват метеоролозите и предупреждават, че предстоят няколко дни с дъжд, вятър и снежни виелици.

Жителите в планинските райони по-скоро трябва да подготвят отново коледната си елха, отколкото барбекютата за мини-ваканцията около 1 май, коментират шеговито медиите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Румъния Зима студ сняг
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес