Сняг в Сърбия: Вижте как натрупа (ВИДЕО)

Освен сняг и студ в съседна Румъния - сръбският град Златибор осъмна тази сутрин покрит със сняг, въпреки че е последният ден на месец април, предаде македонското издание "Рацин". Дъждът през нощта премина в киша, а след това в сняг, който продължи да вали с повишена интензивност в сутрешните часове. Според данни на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия, в 9 часа сутринта на Златибор е измерено 0 градуса по Целзий, с лек снеговалеж и субективно усещане за минус 2 градуса.

Сняг е регистриран и в други планински райони, включително Копаоник, Сйеница и Црни връх.

Няма проблеми с движението

Валежите засега не са причинили сериозни проблеми с движението, но пътните служби са поставени в готовност. Шофьорите са предупредени да бъдат внимателни, особено след като задължението за носене на зимна екипировка вече не е в сила, а някои пътници вече се отправят към туристически дестинации за удължения уикенд на Първи май.

Кога ще се затопли?

Метеорологичният и хидрологичен център за Златибор обявява студен край на април и постепенно затопляне през следващите дни. За 30 април се прогнозира максимална температура от 5 градуса, за 1 май до 8 градуса, а след това се очаква покачване на температурите, като в събота ще достигнат 11 градуса, в неделя 15, а в понеделник 19 градуса.