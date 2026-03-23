Словенската армия регулира дистрибуцията на гориво

След въвежданетона на временно ограничение за зареждане с гориво, което влезе в сила в полунощ от събота срещу неделя и което предизвика тълпи по бензиностанциите в цяла Словения, армията на страната се включи в процеса, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Анадолската агенция. Ролята на словенската армия е в дистрибуцията на гориво. Членовете на армията ще помогнат с транспорта и доставките.

Властите призоваха дистрибуторите да координират доставките от складовете до бензиностанциите, за да ускорят доставките и да увеличат ефективността на доставките.

Търговците на горива са длъжни да представят редовни доклади на правителството за ситуацията на бензиностанциите, въз основа на които властите ще вземат решения за евентуални допълнителни мерки.

Целта на тази извънредна мярка е да се намалят проблемите в доставките на петролни продукти.

Ограниченията

Съгласно приетите мерки, на една бензиностанция е разрешено да се зареждат максимум 50 литра гориво на човек и 200 литра на юридическо и физическо лице, извършващо дейност, включително селскостопанска. Ограниченията ще бъдат в сила до второ нареждане.

Правителството може да ограничи продажбата на гориво на чужди граждани

Премиерът на страната Роберт Голоб обяви, че се обмислят мерки, които биха ограничили конкретно продажбата на гориво на чуждестранни граждани, и беше препоръчано търговците да подготвят подходящи стъпки в тази посока. Проблемите с доставките са най-силно изразени в компанията Петрол, която премиерът разкритикува, като същевременно компанията заяви, че полага максимални усилия, за да осигури стабилно снабдяване на мрежата.