Кризата с горивата на Балканите: Лимит на количествата, намалено ДДС и туризъм до България за евтин бензин

Страните от Балканите предприемат различни мерки, за да се справят с надвисналата енергийна криза, провокирана от конфликта в Близкия изток.

Словения временно ограничи покупките на гориво, за да се справи с недостига по бензиностанциите.

Заради войната с Иран в страната е налице трансгранично зареждане и складиране на гориво, което повдигна опасения относно сигурността на доставките, съобщава Ройтерс.

Още: Таван на цените или нова дерогация за "Лукойл": Петролната асоциация с коментар

Зареждането с гориво на отделните бензиностанции беше ограничено до 50 литра на ден за частни превозни средства и 200 литра за юридически лица и частни предприемачи, като например фермери. Ограниченията бяха наложени вчера и ще останат в сила до второ нареждане, обяви снощи премиерът Роберт Голоб.

"Нека ви уверя, че в Словения има достатъчно гориво, складовете са пълни и няма да има недостиг на гориво", каза Голоб.

Ограничения за горивото в Словения

Той добави, че проблемът е в транспортирането на гориво до бензиностанциите и че армията ще използва цистерни, за да помогне на търговците на дребно да превозват доставки.

Още: Петролният шок от Иран: Къде в Европа горивата са най-скъпи и изненадващото място на България

През последните дни в страната имаше дълги опашки на бензиностанциите, тъй като Petrol, най-голямата словенска компания за дистрибуция на петрол, преживя недостиг на гориво, отбелязва Ройтерс.

Много бензиностанции в Словения бяха затворени в неделя. Тези, които принадлежат към унгарската петролна и газова група MOL, останаха отворени, но вече ограничиха покупките до 30 литра за физически лица и 200 литра за юридически лица, предаде БНР.

Правителството поиска от търговците на дребно да го информират ежедневно за състоянието на доставките, за да могат да бъдат наложени допълнителни мерки, ако е необходимо.

Властта поиска също така от търговците на дребно да подготвят специални мерки за чуждестранните шофьори.

Източник: БГНЕС

Още: Заради високите цени: Съседите на България ударно търсят евтино гориво на българска територия

Македония намалява ДДС върху горивата

В същото време правителството на Северна Македония реши на извънредно заседание да намали ДДС върху горивата и да освободи мазут от държавните резерви, за да предотврати покачването на цените на петролните продукти и на електроенергията.

Това съобщи премиерът Христиан Мицкоски на пресконференция, цитиран от МИА.

С решението на правителството от понеделник в полунощ ДДС върху петролните продукти ще бъде намален през следващите две седмици от 18 на 10%, което означава намаление на цената на горивото с 6 - 7 денара (9 - 11 евроцента) за литър.

Още: След последната ескалация: Цената на петрола тип "Брент" надхвърли 100 долара за барел

По думите на Мицкоски е взето и решение за обявяване на кризисно положение на цялата територия на страната, за да се даде възможност за предприемане на подходящи правни действия и институциите да могат ефективно да прилагат мерките.

Румънците идват у нас да зареждат

На този фон се откроява тенденцията все повече румънци да пътуват до съседни държави като България и Унгария, за да заредят по-евтини горива.

Румънски шофьори избират чакането на опашки по границата и такси, вместо да заредят скъпо гориво в родината си. Стотици коли ежедневно пресичат границата с България, за да могат собствениците им да напълнят резервоарите, информира БНТ.

Оказва се, че цените на бензина и дизела в Румъния са с между 20 и 30 евроцента по-високи отколкото в България.

Експерти са категорични, че прекратяването на войната в Персийския залив няма да доведе до бързо възстановяване на пазара на горива, което означава, че "горивният туризъм" не само няма да изчезне, но и ще става все по-активен.