06 март 2026, 17:35 часа 247 прочитания 0 коментара
МВнР реагира след "Македония на македонците" по сградата на българския клуб в Битоля (СНИМКА)

Заместник-министърът на външните работи Марин Райков окачестви вандалската проява срещу българския клуб в Битоля от 6 март като "отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи". В позицията на външно министерство се говори за поредно "посегателство". Ведомството очаква официалните власти в съседната страна да реагират "в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония".

Вандалската проява

За пореден път под прицел попадна сградата на закрития български културен център "Иван Михайлов" в Битоля, стана ясно от Facebook профила на центъра по-рано днес. Маскирани лица са нарисували върху стените нецензурни символи и са изписали надпис "Македония на македонците".

Подаден е сигнал до всички компетентни институции, като подателите от клуба се надяват извършителите да бъдат разкрити и подведени под отговорност, но се съмняват, че това ще се случи.

Не за първи път

Това не е първият път, в който клубът е атакуван. Припомняме, че през юни 2022 г. българският културен център в Битоля бе подпален.

През април 2023 г. пък имаше ново нападение вече срещу закрития български културен център "Иван Михайлов" - надписът на клуба тогава беше залят с черна боя.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
