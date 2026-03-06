Готови да подадат заявление: Кипър иска членство в НАТО

Кипър би подал заявление за присъединяване към НАТО „дори утре, ако беше възможно“, заяви президентът Никос Христодулидес в интервю за гръцкия телевизионен оператор Skai TV, излъчено в четвъртък, като същевременно призна, че настоящите политически условия пречат на подобен ход, предаде Kathimerini. На фона на бързо развиващите се събития в Близкия изток, Христодулидес заяви, че Кипър се готви за потенциално членство въпреки пречките.

„Това не може да се случи в този момент, защото политическите условия не са налице, като се има предвид добре познатата позиция на Турция“, каза той.

Кипър се подготвя

Същевременно, добави той, Кипър извършва подготвителна работа на военно, оперативно и административно ниво, „за да сме готови, когато политическите условия го позволяват. Да, да подадем съответно заявление за присъединяване на Република Кипър към НАТО“.

Гръцките изтребители

Христодулидес също така определи решението на Гърция да разположи изтребители F-16 и две фрегати за защита на Кипър като „едно от най-важните събития в историята на Република Кипър“.

Кипърският президент заяви, че е в постоянен контакт с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, докато кипърският министър на отбраната Василис Палмас е общувал с гръцкия си колега Никос Дендиас.

„Гръцкият премиер се свърза с мен. Той ме информира за решението, взето от KYSEA, и тази мисия започна", каза Христодулидис, визирайки гръцкия съвет за национална сигурност. Той каза, че искането от Никозия е взето предвид нуждите, установени от Кипърската национална гвардия за подкрепления в конкретни райони.

Атаките срещу Кипър са дошли от Ливан

Той каза, че атаките, за които досега се съобщава в Кипър, са били насочени към британските бази на острова и че повечето от тях са извършени от съседен Ливан.

Христодулидес заяви, че възможността за заплахи от балистични ракети „не може да бъде изключена“.

Той добави, че Кипър разчита на модернизирани вътрешни системи, защита от британските бази и множество споразумения, главно с европейски държави.

Той също така изрази раздразнение от Великобритания заради първоначалните изявления, омаловажаващи възможността базите да са били цели. „Да, имаше раздразнение. Не искам да го крия по никакъв начин", каза той.