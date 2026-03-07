Спорт:

Кипър разширява мрежата от убежища

07 март 2026, 14:03 часа 389 прочитания 0 коментара
Министерството на вътрешните работи на Република Кипър подготвя предложение до правителството за съществено увеличение на броя на убежищата за гражданска защита на територията на острова на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА. Предложението има за цел да увеличи броя на убежищата, така че те да могат да подслонят до 45% от населението на острова.

ОЩЕ: Готови да подадат заявление: Кипър иска членство в НАТО

Войната в Иран

След като САЩ и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран, британската суверенна база в Кипър Акротири, която се намира в южната част на острова, бе ударена на 2 март с дронове, изстреляни от ливанската групировка "Хизбула", която се подкрепя от Иран. При инцидента нямаше пострадали, а по-късно същия ден бяха неутрализирани още два дрона.

Оттогава в базата Акротири и района на няколко пъти звучаха сирени. Заради инцидента с разбилия се дрон, редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър.

ОЩЕ: Дошъл е от Бейрут: Иранският дрон, който падна в Кипър (СНИМКИ)

Източници, запознати с плановете за разширяване на мрежата от убежища в Кипър, са посочили, че се изготвят и нови изисквания при строежа на жилищни сгради. Съгласно плановете новите жилищни сгради ще трябва да отделят пространство в приземните етажи, оборудвано с тоалетни и питейна вода, което да може да се използва за убежище за гражданска защита.

Правителствени източници са заявили, че инициатива е резултат от предизвикалите тревога последни проверки на съществуващата система от убежища, които са установили редица недостатъци. 

Длъжностни лица посочиха, че разширяването на инфраструктурата за убежища е част от по-мащабна стратегия за гражданска защита, като в момента властите правят преглед на готовността за реакция при извънредна ситуация и на системите за предупреждение. Убежищата ще бъдат използвани само при война или сериозна заплаха.

ОЩЕ: Гърция и Турция в спор за отбраната на Кипър

При настоящите тревоги, като тези, които бяха обявявани в района на британските бази, на хората не се препоръчваше да се укрият в убежища.

Представители на гражданската защита казват, че настоящите проверки на системата за гражданска защита имат за цел както да подобрят инфраструктурата, така и системите за информиране на обществеността, за да може страната да реагира ефективно в случай на криза.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
