"Хърватия е една от на-безопасните страни в Европа": Загреб отговори на предупрежденията на Белград

"Хърватия е член на Европейския съюз и НАТО и Шенгенската зона и според Евростат е една от най-безопасните страни в Европа", съобщи Министерството на външните работи и европейските работи (MVEP) в платформата Х, реагирайки на препоръката на Сърбия към гражданите си да пътуват до Хърватия само в случаи на крайна необходимост. Хърватското външно министерство допълва, че страната посреща милиони посетители всяка година и постоянно регистрира отлични туристически сезони.

Защо сърбите я определят като опасна?

Хърватия е единствената европейска страна, която сърбите са поставили в оранжевата категория. Въпреки че Министерството на външните работи не спомена изрично Сърбия, съобщението се отнася до тази страна, защото нейното Министерство на външните работи е издало препоръка към сръбските граждани да пътуват до Хърватия само в случаи на крайна необходимост поради „все по-чести инциденти, напрежение и неблагоприятни обстоятелства за сигурността“, т.е. я е маркирало с оранжево на своя „светофар за пътуване“, предаде хърватската медия "Индекс".

Хърватия е единствената европейска страна в тази категория. „Опитът ни показва, че винаги когато се издават съвети за пътуване, често виждаме повече посетители от тези страни“, продължава MFEP, наричайки го класически „забранен плод“.

„Засега изглежда, че най-голямото „напрежение“ е изборът между адриатическото крайбрежие и хърватските континентални винени пътища“, заключава MVEP.ОЩЕ: Сърбия предупреди гражданите си: Пътувайте в Хърватия само по спешност

Деница Китанова
